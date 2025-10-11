Megérkezett a hivatalos válasz az eltűnt egyetemistáról

A tragikus csónakbaleset szeptember 30-án történt. Október 11-én egy holttestet találtak a csónakbaleset helyszínétől nem messze. A hajdú-bihari rendőrséget szombat délelőtt ismét megkereste a haon.hu, hogy a szeptember 30-án történt tragikus csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg. A hivatalos válasz megérkezett.

A csónakbaleset helyszínétől nem messze egy holttestet találtak. Forrás: haon.hu

Megérkezett a hivatalos válasz a csónakbalesetben eltűnt egyetemistáról

Ahogy az a haon.hu cikkében olvasható, a rendőrség a péntek esti órákban vette le a körözést az eltűntként kezelt 25 éves egyetemista férfi ügyében. Az esettel kapcsolatban akkor hivatalos közleményt nem adtak ki, így a szombat délelőtti órákban újra megkeresték a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot.

A rendőrség válasza szerint a szemle és a holttest azonosítása megtörtént, a férfi a 2025. szeptember 30-án a folyón történt baleset áldozata.

További információk és részletek a haon.hu cikkében olvashatók.

Múlt hét kedden történt a súlyos baleset a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, Püspökladány közelében. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de egy 25 éves fiatalember eltűnt.