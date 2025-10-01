Vízbe borult egy csónak, eltűnt egy ember a Berettyóban

Komoly mentőakció zajlott le szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, miután egy csónak eddig ismeretlen okból felborult. A vízi járműben tartózkodó négy személy közül hárman saját erejükből kijutottak a partra, ám egy fiatal férfi eltűnt a vízben. A riasztást követően több egység – köztük hivatásos tűzoltók, speciális mentők, rendőrség és a katasztrófavédelem – érkezett az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére, hogy részt vegyenek a keresésben. A csónakbaleset Püspökladány térségében történt - írta a Haon.hu.

Mentőcsapatok és tűzoltók keresik az eltűnt fiatal férfit a Hortobágy-Berettyóban, a csónakbaleset helyszínén Püspökladánynál. Fotó: Tóth Imre

Csónakbaleset: részletek

Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megerősítette, hogy valóban négyen voltak a csónakban, amikor az felborult. A mentési munkálatokat a püspökladányi és szeghalmi hivatásos tűzoltók, valamint a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei végezték csónakokkal és egyéb felszereléssel. A bevetést a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a partra jutott egyik fiatal férfit – aki körülbelül 20 éves – további megfigyelésre kórházba szállították. Az eltűnt személy keresését estére biztonsági okokból ideiglenesen leállították, de a mai napon folytatják a keresést.

