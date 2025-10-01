október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresés

1 órája

Vízbe borult egy csónak, eltűnt egy ember a Berettyóban

Címkék#Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület#Berettyó-főcsatorna#csónakbaleset#Hortobágy#Püspökladány

Egy fiatal férfi tűnt el a folyóban.

Beol.hu

Komoly mentőakció zajlott le szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, miután egy csónak eddig ismeretlen okból felborult. A vízi járműben tartózkodó négy személy közül hárman saját erejükből kijutottak a partra, ám egy fiatal férfi eltűnt a vízben. A riasztást követően több egység – köztük hivatásos tűzoltók, speciális mentők, rendőrség és a katasztrófavédelem – érkezett az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére, hogy részt vegyenek a keresésben. A csónakbaleset Püspökladány térségében történt - írta a Haon.hu.

Csónakbaleset a Berettyónál
Mentőcsapatok és tűzoltók keresik az eltűnt fiatal férfit a Hortobágy-Berettyóban, a csónakbaleset helyszínén Püspökladánynál. Fotó: Tóth Imre

Csónakbaleset: részletek

Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője megerősítette, hogy valóban négyen voltak a csónakban, amikor az felborult. A mentési munkálatokat a püspökladányi és szeghalmi hivatásos tűzoltók, valamint a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei végezték csónakokkal és egyéb felszereléssel. A bevetést a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a partra jutott egyik fiatal férfit – aki körülbelül 20 éves – további megfigyelésre kórházba szállították. Az eltűnt személy keresését estére biztonsági okokból ideiglenesen leállították, de a mai napon folytatják a keresést.

Még több részlet és fotó a Haon cikkében!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu