3 órája

Vízbe borult egy csónak, eltűnt egy ember a Berettyóban

Címkék#Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület#Berettyó-főcsatorna#csónakbaleset#Hortobágy#Püspökladány

Egy fiatal férfi tűnt el a folyóban.

Beol.hu

Komoly mentőakció zajlott le szeptember 30-án délután a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, miután egy csónak eddig ismeretlen okból felborult. A vízi járműben tartózkodó négy személy közül hárman saját erejükből kijutottak a partra, ám egy fiatal férfi eltűnt a vízben. A riasztást követően több egység – köztük hivatásos tűzoltók, speciális mentők, rendőrség és a katasztrófavédelem – érkezett az Ágotai Árvízi Vészelzárómű környékére, hogy részt vegyenek a keresésben. A csónakbaleset Püspökladány térségében történt - írta a Haon.hu.

Csónakbaleset a Berettyónál
Mentőcsapatok és tűzoltók keresik az eltűnt fiatal férfit a Hortobágy-Berettyóban, a csónakbaleset helyszínén Püspökladánynál. Fotó: Tóth Imre

Csónakbaleset: részletek

A bajba jutott személy felkutatására a püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakos keresést indítottak, amelyhez csatlakoztak a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei is. A mentési munkálatokat a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat koordinálta. Az esti órákban a keresést ideiglenesen felfüggesztették. A katasztrófavédelem másnap reggeli tájékoztatása szerint a kutatás során szonárt, búvárt és keresőkutyát is bevetettek.

Arról, hogy mi történt a kimentett fiatalokkal, illetve hogy mikor folytatják egy eltűnt személy keresését, a Haon helyszíni képgalériás cikkében olvashatók további részletek!

Békés megye földrajzi közelsége miatt is részt vesz a mentésben

Békés megye földrajzilag azért érintett az eset kapcsán, mert a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna áthalad Békés megye területén is, nemcsak Hajdú-Bihar megyén. Ez a vízfolyás a Tisza vízrendszerének része, és Északkelet-Békés megyén keresztül is halad.

Pontosabban:

A Hortobágy-Berettyó Püspökladány térségéből, azaz Hajdú-Bihar megyéből indul, majd dél felé folyva Békés megyébe is belép, többek között Szeghalom térségét is érintve.

Ezért a szeghalmi hivatásos tűzoltók bevetése teljesen indokolt volt, hiszen földrajzilag közel esnek a történés helyszínéhez, és a vízfolyás mentén gyorsabban tudtak reagálni.

 

