Cserbenhagyás

1 órája

Amire felmegy a pumpa: hatalmas volt a csattanás, ám a női sofőr nyugodtan továbbhajtott

Címkék#közúti baleset#ügyészség#vádemelés#cserbenhagyás

Közúti baleset gondatlan okozása és a segítségnyújtás elmulasztása miatt emeltek vádat egy 48 éves nővel szemben, aki kocsijával elsodort egy kerékpárost, de nem állt meg. A kerékpáros súlyos sérülést szenvedett, a cserbenhagyásnak pedig következménye lett.

Beol.hu

– Közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és a segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 48 éves büntetlen előéletű tótkomlósi illetőségű, de mezőhegyesi tartózkodási helyű nővel szemben, aki kocsijával elsodort egy kerékpárost, aki súlyosan megsérült. A női sofőr nem állt meg a helyszínen – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében. A cserbenhagyásnak vádemelés lett a vége: pénzbüntetés és a „B” kategóriába tartozó járművek vezetésétől eltiltás kiszabására tettek indítványt.

Cserbenhagyás: a kerékpáros súlyosan megsérült.
A balesetnek és a cserbenhagyásnak is következménye lett. Fotó: Gettyimages

Cserbenhagyás: a kerékpáros súlyosan megsérült

Mint írják, a női sofőr még tavaly november 29-én a kora délelőtti órákban egy személyautót vezetve közlekedett a 4427. számú úton, Mezőhegyes irányából Tótkomlós felé. Előtte, vele azonos irányban egy férfi hajtotta a kerékpárját. Amikor a nő a gépkocsival utolérte az előtte kerékpározót, a járművel megkezdte annak előzését, azonban a manőver során nem tartott megfelelő oldaltávolságot, a jármű jobb oldali visszapillantó tükrével elsodorta a sértett kerékpárost, aki az ütközés következtében elesett.

Az ütközés nagyobb hanghatással járt, illetőleg a gépkocsi jobb oldali visszapillantó tükre letört és a jobb első ablaknak csapódva betörte azt. Ennek ellenére a 48 éves nő a járművel nem állt meg, a kerékpárosnak történő segítségnyújtás nélkül a helyszínt elhagyta annak ellenére, hogy a bicajos földre került, és a mellette lévő felborult kerékpár a visszapillantó tükrökből a számára is látható volt. A nő csak néhány száz méter múlva állt meg egy majornál, a sérült gépkocsit megvizsgálta, de a sérüléseket látva sem tért vissza a baleset helyszínére, hanem Orosháza irányába folytatta az útját. A baleset következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

Az indoklás szerint a női sofőr cselekményével megszegte a KRESZ 34.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, amely szerint előzni abban az esetben szabad, ha az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani. Megszegte továbbá a KRESZ 58.§ (1) bekezdésében foglaltakat is, amely szerint a balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni.

Sokkoló számokat hozott az idei nyár: rengeteg baleset történt Békésben, ami talán a végtelennek tűnő szárazságnak, és a szokatlanul magas hőmérsékleteknek is betudható volt.

 

 

