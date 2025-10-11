Hiába várta a mestereket a házaspár, leléptek az anyagköltséggel

Egy mezőberényi házaspár tavaly nyáron tett közzé egy hirdetést egy internetes szakemberkereső oldalon. Kerítésépítésre kerestek mestert, mivel otthonuknál szerettek volna egy 12 méter hosszú, kiskapuval és tolókapus nagykapuval rendelkező kerítést építtetni. A hirdetésre azonban csaló kerítésépítők jelentkeztek Heves vármegyéből.

A csaló kerítésépítők 200 ezer forintot kaptak, aztán elérhetetlenné váltak a mezőberényi házaspár számára. Illusztráció: Shutterstock

Csaló kerítésépítők jelentkeztek a munkára

Az 50 éves férfi azt állította, hogy ha őket bízzák meg a munkával, akkor a kivitelezéshez szükséges anyagokat a mezőberényi házhoz viszik, illetve a kivitelezésért a munka- és anyagdíjjal együtt összesen 500 ezer forintot kérnek. A házaspár tagjai a 30 éves férfival, és a fiával is egyeztettek telefonon, akik azt mondták, hogy másnap kimennek a helyszínre és felmérik a munkát.

Azt ígérték, hogy másnap el is kezdik a munkát

Ebben nem is volt hiba. A vádlottak másnap megjelentek a mezőberényi háznál, felmérték a munkát, megállapodtak a sértettekkel, hogy az alaphoz szükséges anyagot és a zsalukövet a sértettek megveszik, és 200 ezer forintot adnak a szakemberek számára, amelyből a 30 éves férfi megveszi a méretre vágott lemezanyagot, majd a kivitelezési munkálatokat másnap el is kezdik.

Azt hazudta, hogy kevés volt az átadott 200 ezer forint

Néhány órával később a 30 éves férfi felhívta a sértetteket, és azt állította valótlanul, hogy a lemezanyagot megvette, ám az átvett 200 ezer forint kevés volt, ezért további 50 ezer forint átutalását kérte. Ezt a sértettek megtagadták.



Elérhetetlenné váltak a mezőberényi házaspár számára a mesterek

A csaló kerítésépítők aztán nem kezdték meg másnap a munkálatokat, az anyagköltségként átvett 200 ezer forinttal sem számoltak el a mezőberényi házaspár felé. Azt lényegében lenyúlták, majd elérhetetlenné is váltak – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében.

Sikkasztás miatt emeltek vádat az apa és a fia ellen

A Békéscsabai Járási Ügyészségen – kisebb értékre társtettesként elkövetett – sikkasztás miatt emeltek az apa és a fia ellen, és velük szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozták. A csaló kerítésépítőkkel szemben azt is indítványozták, hogy kötelezzék őket a mezőberényi házaspár részére okozott kár megtérítésére is.