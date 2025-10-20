Milliókkal verték át a mesterek a házfelújítást tervező nőt

Egy újkígyósi nő 2022 áprilisában vásárolt Békéscsabán egy családi házat, amit fel szeretett volna újítani, és ehhez szakembereket keresett. A vádlottakat a ház korábbi tulajdonosa ajánlotta a sértettnek. A nő 2022 nyarán megállapodott egy 47 éves férfival abban, hogy a részére pályázatokat készít a házfelújításhoz, majd az ingatlan fűtésrendszerét kiépíti. A férfi több részletben közel 3,5 millió forint értékű Eurót kért és vett át a sértettől pályázatírásra, holott ilyen tevékenység elvégzése szándékában sem állt, és a későbbiekben semmilyen pályázatot nem készített a sértett részére. A férfinak a fűtésrendszer kiépítése sem állt szándékában, tévedésbe ejtette a háztulajdonost, hogy ezt a munkát el fogja végezni, és ehhez különféle ürügyekkel – hőszivattyú vásárlásra, villanyóra beszerelésére stb. – több részletben több mint 6 millió forintnak megfelelő Eurót kért el a sértettől, végül semmit sem vásárolt az átadott jelentős összegből – fogalmazott a csalásról közleményében a Békés Vármegyei Főügyészség.

Egymástól függetlenül csapott be két férfi házfelújítással kapcsolatban egy újkígyósi nőt. A csalások jelentős anyagi kárt okoztak a sértettnek. Forrás: Shutterstock

Nem csak egy csalás történt

A másik férfi azt ígérte a sértettnek, hogy az ingatlan felújítási munkálatai során a gipszkartonozást, glettelést, a beltéri falak vakolását, festését, a beltéri ajtók csiszolását és lakkozását elvégzi, ezért 2022 szeptemberében több részletben több mint 14 millió forintot kért el – részben anyagköltségre, részben munkadíjra – a sértettől. A férfi a pénzátadásokat követően 2022. késő őszéig végzett munkát az ingatlanban, amelynek értéke kb. 3 millió 400 ezer forint volt, majd késő ősszel abbahagyta a munkát, azzal, hogy azt 2023 tavaszán folytatja, de ez nem történt meg, ehelyett Ausztriába ment dolgozni és az átvett pénzt sem fizette vissza. A férfi jogtalan haszonszerzési célzattal megtévesztette a sértettet, mivel valójában nem állt szándékában az építési munkálatok megállapodásban foglaltak szerinti elvégzése. A férfi cselekményével 11 millió forintos kárt okozott, amelyből az eljárás során 4,1 millió forintot megtérített a sértett részére.