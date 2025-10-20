október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hiszékenység

1 órája

Milliókkal verték át a mesterek a házfelújítást tervező nőt

Címkék#felújítás#átverés#csalás#Békéscsabai Járási Ügyészség

Egymástól függetlenül csapott be két férfi egy nőt, aki a házát szerette volna felújítani. A csalások során a sértettet több millió forint kár érte.

Vincze Attila

Egy újkígyósi nő 2022 áprilisában vásárolt Békéscsabán egy családi házat, amit fel szeretett volna újítani, és ehhez szakembereket keresett. A vádlottakat a ház korábbi tulajdonosa ajánlotta a sértettnek. A nő 2022 nyarán megállapodott egy 47 éves férfival abban, hogy a részére pályázatokat készít a házfelújításhoz, majd az ingatlan fűtésrendszerét kiépíti. A férfi több részletben közel 3,5 millió forint értékű Eurót kért és vett át a sértettől pályázatírásra, holott ilyen tevékenység elvégzése szándékában sem állt, és a későbbiekben semmilyen pályázatot nem készített a sértett részére. A férfinak a fűtésrendszer kiépítése sem állt szándékában, tévedésbe ejtette a háztulajdonost, hogy ezt a munkát el fogja végezni, és ehhez különféle ürügyekkel – hőszivattyú vásárlásra, villanyóra beszerelésére stb. – több részletben több mint 6 millió forintnak megfelelő Eurót kért el a sértettől, végül semmit sem vásárolt az átadott jelentős összegből – fogalmazott a csalásról közleményében a Békés Vármegyei Főügyészség.  

Egymástól függetlenül csapott be két férfi házfelújítással kapcsolatban egy újkígyósi nőt. A csalások jelentős anyagi kárt okoztak a sértettnek. Forrás: Shutterstock

Nem csak egy csalás történt

A másik férfi azt ígérte a sértettnek, hogy az ingatlan felújítási munkálatai során a gipszkartonozást, glettelést, a beltéri falak vakolását, festését, a beltéri ajtók csiszolását és lakkozását elvégzi, ezért 2022 szeptemberében több részletben több mint 14 millió forintot kért el – részben anyagköltségre, részben munkadíjra – a sértettől. A férfi a pénzátadásokat követően 2022. késő őszéig végzett munkát az ingatlanban, amelynek értéke kb. 3 millió 400 ezer forint volt, majd késő ősszel abbahagyta a munkát, azzal, hogy azt 2023 tavaszán folytatja, de ez nem történt meg, ehelyett Ausztriába ment dolgozni és az átvett pénzt sem fizette vissza. A férfi jogtalan haszonszerzési célzattal megtévesztette a sértettet, mivel valójában nem állt szándékában az építési munkálatok megállapodásban foglaltak szerinti elvégzése. A férfi cselekményével 11 millió forintos kárt okozott, amelyből az eljárás során 4,1 millió forintot megtérített a sértett részére.

Erre a büntetésre számíthat a két férfi

Jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt emelt vádat a Békéscsabai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 47 éves büntetlen előéletű békési-, és egy 53 éves büntetett előéletű gyulai férfi ellen, akik egymástól függetlenül házfelújítással kapcsolatban csapták be az újkígyósi nőt. A járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság a sértett által bejelentett polgári jogi igényt is bírálja el.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu