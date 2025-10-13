október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

15°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dráma a lakótelepen

1 órája

Ketten kórházban: megrázó részletek a reggeli lakástűzről – képek, videó

Címkék#nő#békéscsabai#kórházban#láng#tűz

A csabai lakástűz áldozatai égési sérüléssel, illetve füstmérgezéssel kerültek kórházba.

Nyemcsok László

Kiderült, a hétfő reggeli békéscsabai lakástűzből nem egy, hanem két embert kellett kimenteniük a tűzoltóknak. Mint arról már hírt adtunk, hétfőn nagy lánggal égett Békéscsabán, a Kazinczy utcában egy harmadik emeleti lakás.

Lakástűz Békéscsabán, a Kazinczy utcában

Fotók: Dinya Magdolna

A mentőszolgálatnál érdeklődésünkre közölték, a helyszínről egy középkorú férfit füstmérgezés tüneteivel, míg egy idős nőt égési sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba. Állapotukról egyelőre nincs információ.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu