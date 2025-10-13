Dráma a lakótelepen
Ketten kórházban: megrázó részletek a reggeli lakástűzről – képek, videó
A csabai lakástűz áldozatai égési sérüléssel, illetve füstmérgezéssel kerültek kórházba.
Kiderült, a hétfő reggeli békéscsabai lakástűzből nem egy, hanem két embert kellett kimenteniük a tűzoltóknak. Mint arról már hírt adtunk, hétfőn nagy lánggal égett Békéscsabán, a Kazinczy utcában egy harmadik emeleti lakás.
Lakástűz Békéscsabán, a Kazinczy utcábanFotók: Dinya Magdolna
A mentőszolgálatnál érdeklődésünkre közölték, a helyszínről egy középkorú férfit füstmérgezés tüneteivel, míg egy idős nőt égési sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba. Állapotukról egyelőre nincs információ.
Lakástűz Békéscsabán: egy embert kimentettek – galériával, videóval frissítve
