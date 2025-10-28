Gyermekek is megsérültek a reggeli buszbalesetben

Ahogy azt megírtuk, buszbaleset történt kedden reggel Békéscsabán. A pontos körülményeket a rendőrség még vizsgálja, de annyi már valószínűsíthető, hogy valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe.

A történteket még vizsgálják. Fotó: Dinya Magdolna

A mentőszolgálatnál megkeresésünkre arról tájékoztattak, hogy a helyszínről öt embert, köztük két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Úgy tudjuk, hogy négy, a buszon utazó ember és az autó sofőrje szenvedett sérülést.