Karambol
1 órája
Gyermekek is megsérültek a reggeli buszbalesetben
A mentőszolgálatnál elmondták, hogy milyen feladataik voltak bajtársainknak a kedd reggeli békéscsabai buszbalesetnél.
Ahogy azt megírtuk, buszbaleset történt kedden reggel Békéscsabán. A pontos körülményeket a rendőrség még vizsgálja, de annyi már valószínűsíthető, hogy valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe.
A mentőszolgálatnál megkeresésünkre arról tájékoztattak, hogy a helyszínről öt embert, köztük két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Úgy tudjuk, hogy négy, a buszon utazó ember és az autó sofőrje szenvedett sérülést.
Súlyos baleset BékéscsabánFotók: Beol.hu
