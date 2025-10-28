Buszbaleset Békéscsabán: sok a sérült - galériával, videóval

Békéscsabán az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében történt a baleset, egy menetrend szerinti buszjárat ütközött össze egy személyautóval. Információink szerint hatan sérültek meg a balesetben.

Súlyos közlekedési baleset Békéscsabán – egy busz és egy autó ütközött. Fotó: Beol.hu

Úgy tudjuk, öt sérült a buszon utazott, a hatodik a személyautóban.