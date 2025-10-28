október 28., kedd

Súlyos karambol

1 órája

Buszbaleset Békéscsabán: sok a sérült - galériával, videóval

Több mentő is érkezett a helyszínre.

Beol.hu

Békéscsabán az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében történt a baleset, egy menetrend szerinti buszjárat ütközött össze egy személyautóval. Információink szerint hatan sérültek meg a balesetben. 

Súlyos baleset Békéscsabán
Súlyos közlekedési baleset Békéscsabán – egy busz és egy autó ütközött. Fotó: Beol.hu

Úgy tudjuk, öt sérült a buszon utazott, a hatodik a személyautóban.

Súlyos baleset Békéscsabán

Fotók: Beol.hu

Frissítés:

Újabb részletek derültek ki a reggeli buszbalesetről, a rendőrség elmondta, hogy mi történt. Vizsgálják azt is, hogy ki okozta a balesetet.

 

 

 

