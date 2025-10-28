Súlyos karambol
1 órája
Buszbaleset Békéscsabán: sok a sérült - galériával, videóval
Több mentő is érkezett a helyszínre.
Békéscsabán az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében történt a baleset, egy menetrend szerinti buszjárat ütközött össze egy személyautóval. Információink szerint hatan sérültek meg a balesetben.
Úgy tudjuk, öt sérült a buszon utazott, a hatodik a személyautóban.
Súlyos baleset BékéscsabánFotók: Beol.hu
Frissítés:
Újabb részletek derültek ki a reggeli buszbalesetről, a rendőrség elmondta, hogy mi történt. Vizsgálják azt is, hogy ki okozta a balesetet.
