Újabb részletek derültek ki a reggeli buszbalesetről - galériával, videóval

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hírportálunknak elmondta, összesen öten sérültek meg a kedd reggeli békéscsabai balesetben, őket a mentők kórházba szállították, közülük ketten fiatalkorúak. Kiemelte, hogy négy ember a buszon, valamint az autó vezetője szenvedett sérüléseket. A baleset pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja, de annyi már valószínűsíthető, hogy valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe. A helyszínelés jelenleg is tart, a forgalmat rendőrök irányítják.