október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyszínelés

31 perce

Újabb részletek derültek ki a reggeli buszbalesetről - galériával, videóval

Címkék#Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság#körülmény#sajtóreferens#Deményné Tűri Zsanett#buszbaleset

Két fiatalkorú is van a sérültek között.

Beol.hu
Újabb részletek derültek ki a reggeli buszbalesetről - galériával, videóval

Kedden reggel egy busz és egy autó ütközött össze Békéscsabán az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében. Fotó: Beol.hu

Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hírportálunknak elmondta, összesen öten sérültek meg a kedd reggeli békéscsabai balesetben, őket a mentők kórházba szállították, közülük ketten fiatalkorúak. Kiemelte, hogy négy ember a buszon, valamint az autó vezetője szenvedett sérüléseket. A baleset pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja, de annyi már valószínűsíthető, hogy valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe. A helyszínelés jelenleg is tart, a forgalmat rendőrök irányítják.

Súlyos baleset Békéscsabán

Fotók: Beol.hu

 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu