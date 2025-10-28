1 órája
Valaki áthajtott a piroson: többen is megsérültek a csabai buszbalesetben - galériával, videóval
Alig egy héttel a szolnoki tragédia után öten sérültek meg abban a balesetben, mely kedden reggel történt Békéscsabán. Egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében. A buszbalesetnek több sérültje is volt.
Alig telt el egy hét azóta, hogy egy borzalmas buszbaleset rázta meg Szolnok városát. A jászkunsági vármegyeszékhelyen egy főleg időseket és gyerekeket szállító helyi busz belehajtott a Varga Katalin Gimnáziumba. A látvány sokkoló volt: a falba állt busz mellett vérző, bicegő, bekötözött fejű és végtagú sérülteket láthattak az arra közlekedők. Kedden Békéscsabán is egy buszbaleset tartotta lázban a közvéleményt, a reggeli órákban egy menetrend szerint közlekedő járat és egy személyautó ütközött össze, öten megsérültek.
A békéscsabai buszbalesetben öten sérültek meg
Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hírportálunknak elmondta, összesen öten sérültek meg a kedd reggeli békéscsabai balesetben, őket a mentők kórházba szállították, közülük ketten fiatalkorúak. Kiemelte, hogy négy ember a buszon, valamint az autó vezetője szenvedett sérüléseket. A baleset pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja, de annyi már valószínűsíthető, hogy valamelyik jármű a tilos jelzés ellenére hajtott az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésébe.
