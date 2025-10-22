október 22., szerda

Biztonságos Óvoda Kupa

1 órája

Rendőrzebrával együtt tornáztak a legkisebbek

Címkék#rendőrség#Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet#Békés Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság#rendőrrobot#Biztonságos Óvoda Kupa#szakember

Békés vármegyébe érkezett egy országos kezdeményezés. A Biztonságos Óvoda Kupa keretében három óvoda gyermekei mérték össze tudásukat, ügyességüket – ismertették a rendőrségen.

Beol.hu

A Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet a Békés Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen rendezte meg Békéscsabán, az evangélikus tornacsarnokban a Biztonságos Óvoda Kupa országos vetélkedő Békés vármegyei fordulóját. Egy előzetes pályázat útján választották ki azokat az óvodákat, amelyek gyermekei a közlekedésbiztonságról készített pályaműveik alapján részt vehettek a rendezvényen.

A Biztonságos Óvoda Kupa keretében szálltak ringbe a kicsik
A Biztonságos Óvoda Kupa keretében versenyeztek a kicsik. Fotó: police.hu

Rendőrrobottal és rendőrzebrával tornáztak a gyerekek

Egy csapatban tíz gyermek volt, és a kicsiket két-három óvodapedagógus segítette. Az izgalmas, tanulságos és szórakoztató verseny során minden csapat hat játékos feladatot teljesített időre, a próbatételek mindegyike a közlekedéshez kapcsolódott. Sőt a rendőrség balesetmegelőzési szakemberei rendőrrobottal és Zebivel, a rendezvény kabalafigurájával bemelegítő tornát tartottak a kicsiknek.

Ez lett a Biztonságos Óvoda Kupa végeredménye

A Biztonságos Óvoda Kupa vármegyei fordulójában

  • első lett a békéscsabai Penza-lakótelepi óvoda,
  • második a gyomaendrődi Vásártéri óvoda,
  • harmadik a békéscsabai evangélikus óvoda

– ismertették a rendőrség honlapján.

 

 

 

