Rendőrzebrával együtt tornáztak a legkisebbek
Békés vármegyébe érkezett egy országos kezdeményezés. A Biztonságos Óvoda Kupa keretében három óvoda gyermekei mérték össze tudásukat, ügyességüket – ismertették a rendőrségen.
A Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet a Békés Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen rendezte meg Békéscsabán, az evangélikus tornacsarnokban a Biztonságos Óvoda Kupa országos vetélkedő Békés vármegyei fordulóját. Egy előzetes pályázat útján választották ki azokat az óvodákat, amelyek gyermekei a közlekedésbiztonságról készített pályaműveik alapján részt vehettek a rendezvényen.
Rendőrrobottal és rendőrzebrával tornáztak a gyerekek
Egy csapatban tíz gyermek volt, és a kicsiket két-három óvodapedagógus segítette. Az izgalmas, tanulságos és szórakoztató verseny során minden csapat hat játékos feladatot teljesített időre, a próbatételek mindegyike a közlekedéshez kapcsolódott. Sőt a rendőrség balesetmegelőzési szakemberei rendőrrobottal és Zebivel, a rendezvény kabalafigurájával bemelegítő tornát tartottak a kicsiknek.
Ez lett a Biztonságos Óvoda Kupa végeredménye
A Biztonságos Óvoda Kupa vármegyei fordulójában
- első lett a békéscsabai Penza-lakótelepi óvoda,
- második a gyomaendrődi Vásártéri óvoda,
- harmadik a békéscsabai evangélikus óvoda
– ismertették a rendőrség honlapján.
