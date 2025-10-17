1 órája
Segítenek a háromgyerekes családnak, amelynek felrobbant az otthona
Otthon nélkül maradt a háromgyermekes család, miután óriási robbanás történt a házukban csütörtökön. A településen hamar léptek, az önkormányzat közreműködésével adománygyűjtést indítottak a biharugrai család megsegítésére.
Hatalmas robbanás történt a házban, amely a Táncsics utca egész környéket megrázta. Az ingatlan életveszélyessé és lakhatatlanná vált, így lényegében otthon nélkül maradt csütörtökön a háromgyermekes biharugrai család. Ahogy az a fényképeken is látszik, a falak csak a futó csövek miatt nem dőltek ki, a tető teljesen megrongálódott. A detonáció idején senki sem tartózkodott a házban: a gyerekek iskolában, kollégiumban voltak, a szülők pedig munkában.
A biharugrai család háza lényegében megsemmisült
Makra Tibor, Biharugra polgármestere péntek reggel elmondta: a szerencsétlenül járt család számára egy másik család felajánlott egy üresen álló házat, egyébként pedig az önkormányzat is tudott volna segíteni az elszállásolásban. A család Táncsics utcai háza lényegében megsemmisült.
Robbanás a biharugrai házbanFotók: Beküldött fotó
Adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével
Az önkormányzat lakhatási lehetőséget biztosít, rendkívüli segélyt nyújt, illetve továbbra is folyamatos kapcsolatban áll a családdal – ismertették péntek délután Biharugra önkormányzatának Facebook-oldalán, ahol összefogást, adománygyűjtést hirdettek és indítottak a háromgyermekes család érdekében.
Kiemelték: minden adomány – legyen bármilyen összegű – hatalmas segítséget jelent a bajbajutottaknak abban, hogy újrakezdhessék életüket. Aki szeretne pénzbeli támogatást nyújtani, a 54000021-15145444 00000000 bankszámlaszámra utalhat.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Maga alá temette a kiskutyát is a robbanás, otthon nélkül maradt a háromgyermekes család – helyszíni képek
Betörtek, és még a tyúkokat sem kímélték – elfogták a vármegyei bűnöződuót