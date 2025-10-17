október 17., péntek

Segítenek a háromgyerekes családnak, amelynek felrobbant az otthona

Címkék#segítség#biharugrai család#gyerek#ház#robbanás#otthon

Otthon nélkül maradt a háromgyermekes család, miután óriási robbanás történt a házukban csütörtökön. A településen hamar léptek, az önkormányzat közreműködésével adománygyűjtést indítottak a biharugrai család megsegítésére.

Licska Balázs

Hatalmas robbanás történt a házban, amely a Táncsics utca egész környéket megrázta. Az ingatlan életveszélyessé és lakhatatlanná vált, így lényegében otthon nélkül maradt csütörtökön a háromgyermekes biharugrai család. Ahogy az a fényképeken is látszik, a falak csak a futó csövek miatt nem dőltek ki, a tető teljesen megrongálódott. A detonáció idején senki sem tartózkodott a házban: a gyerekek iskolában, kollégiumban voltak, a szülők pedig munkában. 

Lakhatatlanná vált a biharugrai család otthona
Otthon nélkül maradtak a robbanás után, adománygyűjtést indítottak a biharugrai család számára. Fotó: Beol.hu

A biharugrai család háza lényegében megsemmisült 

Makra Tibor, Biharugra polgármestere péntek reggel elmondta: a szerencsétlenül járt család számára egy másik család felajánlott egy üresen álló házat, egyébként pedig az önkormányzat is tudott volna segíteni az elszállásolásban. A család Táncsics utcai háza lényegében megsemmisült.

Robbanás a biharugrai házban

Fotók: Beküldött fotó

Adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével

Az önkormányzat lakhatási lehetőséget biztosít, rendkívüli segélyt nyújt, illetve továbbra is folyamatos kapcsolatban áll a családdal – ismertették péntek délután Biharugra önkormányzatának Facebook-oldalán, ahol összefogást, adománygyűjtést hirdettek és indítottak a háromgyermekes család érdekében.

Kiemelték: minden adomány – legyen bármilyen összegű – hatalmas segítséget jelent a bajbajutottaknak abban, hogy újrakezdhessék életüket. Aki szeretne pénzbeli támogatást nyújtani, a 54000021-15145444 00000000 bankszámlaszámra utalhat.

