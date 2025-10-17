Segítenek a háromgyerekes családnak, amelynek felrobbant az otthona

Hatalmas robbanás történt a házban, amely a Táncsics utca egész környéket megrázta. Az ingatlan életveszélyessé és lakhatatlanná vált, így lényegében otthon nélkül maradt csütörtökön a háromgyermekes biharugrai család. Ahogy az a fényképeken is látszik, a falak csak a futó csövek miatt nem dőltek ki, a tető teljesen megrongálódott. A detonáció idején senki sem tartózkodott a házban: a gyerekek iskolában, kollégiumban voltak, a szülők pedig munkában.

Otthon nélkül maradtak a robbanás után, adománygyűjtést indítottak a biharugrai család számára. Fotó: Beol.hu

A biharugrai család háza lényegében megsemmisült

Makra Tibor, Biharugra polgármestere péntek reggel elmondta: a szerencsétlenül járt család számára egy másik család felajánlott egy üresen álló házat, egyébként pedig az önkormányzat is tudott volna segíteni az elszállásolásban. A család Táncsics utcai háza lényegében megsemmisült.