Bántalmazás
45 perce
Békési rablótámadás: fiatalok ütötték és fenyegették tizenéves társukat
Két fiatal, egy fiú és egy lány bántalmazott egy tizenévest az utcán.
A Békési Rendőrkapitányság csütörtökön őrizetbe vett két fiatalt. A lány és a fiú délután Békésen, a Karacs Teréz utcában a gyanú szerint leszólítottak egy szintén tizenéves fiút, megfenyegették, megütötték és pénzt követeltek tőle.
A bántalmazott fiatal nem sérült meg, támadóit a rendőrök még aznap elfogták és előállították. Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult ellenük büntetőeljárás.
