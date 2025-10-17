Békési rablótámadás: fiatalok ütötték és fenyegették tizenéves társukat

A Békési Rendőrkapitányság csütörtökön őrizetbe vett két fiatalt. A lány és a fiú délután Békésen, a Karacs Teréz utcában a gyanú szerint leszólítottak egy szintén tizenéves fiút, megfenyegették, megütötték és pénzt követeltek tőle.

Tinik bántalmazták a társukat. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A bántalmazott fiatal nem sérült meg, támadóit a rendőrök még aznap elfogták és előállították. Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult ellenük büntetőeljárás.