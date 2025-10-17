Így néz ki most a lángok pusztítása után a kiégett, csabai lakás

Hétfőn egy égő lakáshoz vonultak a helyi hivatásos tűzoltók: egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki a Kazinczy-lakótelepen. Az egyedül élő idős nőt hétköznapi hősök menekítették ki. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő immár akkor megszólalt a békéscsabai lakástűzzel kapcsolatban. Jelezte, hogy komoly károk keletkeztek nemcsak az érintett lakásban, de többek között a lépcsőházban is. Most újabb fontos bejelentést tett.

A békéscsabai lakástűz után fontos bejelentést tett az önkormányzati képviselő. Fotó: Fülöp Csaba Facebook-oldala

Hogy van az idős nő a békéscsabai lakástűz után?

Az idős nő a körülményekhez képest jól van, az állapota kielégítő, ugyanakkor továbbra is kórházi ápolásra szorul – ismertette Facebook-oldalán. Miután lezárult a tűzvizsgálati eljárás, az oltás során keletkezett hulladékot el tudták szállítani az önkormányzat segítségével.

Milyen állapotban van a Kazinczy-lakótelepen kiégett lakás?

Azt írta, hogy a következő feladat a békéscsabai lakástűzzel érintett ingatlan kiürítése lesz, hiszen a lakás helyreállítása és a lépcsőházban keletkezett károk felszámolása csak utána következhet. A lépcsőház folyosói és falai kormosak, füstösek, illetve az érintett lakással szomszédos lakásokba ugyancsak beszivárgott a füst, tehát azokat sem lehet megfelelően használni – írta Fülöp Csaba önkormányzati képviselő.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Összefogást kezdeményezett az önkormányzati képviselő

Mindenkinek az érdeke, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a károk elhárítása – tette hozzá Facebook-oldalán. Az idős nőnek viszont nincsenek egyenesági rokonai, ezért segítséget kért. A mostani helyzet szerint a lakás kiürítésével elkezdődhet a károk felszámolása, és számít szakemberek, vállalkozók, magánszemélyek jelentkezésére, akikkel elindulhat a helyreállítás. Emellett az idős nő megsegítésére széles körű összefogást is kezdeményez.