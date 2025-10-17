október 17., péntek

Kazinczy-lakótelep

36 perce

Így néz ki most a lángok pusztítása után a kiégett, csabai lakás

Címkék#füst#fal#hős#önkormányzat#láng#Fülöp Csaba

Hétköznapi hősöknek köszönheti az életét az az idős nő, akit egy égő lakásból menekítettek ki hétfőn a Kazinczy-lakótelepen. A békéscsabai lakástűzzel kapcsolatban ismét megszólalt az önkormányzati képviselő, és fontos bejelentést tett, miközben megmutatta azt is, hogy milyen állapotok uralkodnak a lángok pusztítása után az ingatlanban.

Licska Balázs

Hétfőn egy égő lakáshoz vonultak a helyi hivatásos tűzoltók: egy harmadik emeleti lakás gyulladt ki a Kazinczy-lakótelepen. Az egyedül élő idős nőt hétköznapi hősök menekítették ki. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő immár akkor megszólalt a békéscsabai lakástűzzel kapcsolatban. Jelezte, hogy komoly károk keletkeztek nemcsak az érintett lakásban, de többek között a lépcsőházban is. Most újabb fontos bejelentést tett.

Békéscsabai lakástűz
A békéscsabai lakástűz után fontos bejelentést tett az önkormányzati képviselő. Fotó: Fülöp Csaba Facebook-oldala

Hogy van az idős nő a békéscsabai lakástűz után?

Az idős nő a körülményekhez képest jól van, az állapota kielégítő, ugyanakkor továbbra is kórházi ápolásra szorul – ismertette Facebook-oldalán. Miután lezárult a tűzvizsgálati eljárás, az oltás során keletkezett hulladékot el tudták szállítani az önkormányzat segítségével. 

Milyen állapotban van a Kazinczy-lakótelepen kiégett lakás?

Azt írta, hogy a következő feladat a békéscsabai lakástűzzel érintett ingatlan kiürítése lesz, hiszen a lakás helyreállítása és a lépcsőházban keletkezett károk felszámolása csak utána következhet. A lépcsőház folyosói és falai kormosak, füstösek, illetve az érintett lakással szomszédos lakásokba ugyancsak beszivárgott a füst, tehát azokat sem lehet megfelelően használni – írta Fülöp Csaba önkormányzati képviselő.

Összefogást kezdeményezett az önkormányzati képviselő

Mindenkinek az érdeke, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a károk elhárítása – tette hozzá Facebook-oldalán. Az idős nőnek viszont nincsenek egyenesági rokonai, ezért segítséget kért. A mostani helyzet szerint a lakás kiürítésével elkezdődhet a károk felszámolása, és számít szakemberek, vállalkozók, magánszemélyek jelentkezésére, akikkel elindulhat a helyreállítás. Emellett az idős nő megsegítésére széles körű összefogást is kezdeményez.

 

