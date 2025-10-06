1 órája
A rendőrök fékezték meg a poharakat a földhöz vágó vendéget
Két helyszínen is olyan konfliktus robbant ki, ami rendőri beavatkozást igényelt. Egy békéscsabai vendéglátóhelyen történt incidens mellett Gyomaendrődön is komoly összetűzés alakult ki, amelyben többen megsérültek.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei október 3-án este fél 8 körül Békéscsabán, egy Szent István téri vendéglátóhelyről előállítottak egy férfit, mert kiabált és poharakat vágott földhöz. A sörözőben ittassága miatt nem szolgálták ki, ezért lett indulatos. Garázdaság miatt büntetőeljárás indul ellene.
Gyomaendrődön, a Halász utcában október 4-én délután magánéleti probléma miatt összeszólalkozott egy férfi és a volt élettársa. A vita közben a férfi és egy másik férfi között dulakodás alakult ki, majd a verekedésbe többen bekapcsolódtak, öten könnyebben megsérültek. A Szarvasi Rendőrkapitányság garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el és vizsgálja a történteket, a jelenlévők szerepét, felelősségét.
Orosházi csapatok nyerték a három Békés vármegyei rangadót - galériával