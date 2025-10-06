október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

6 órája

A rendőrök fékezték meg a poharakat a földhöz vágó vendéget

Címkék#Gyomaendrőd#Békéscsabai Rendőrkapitányság#káosz#probléma#incidens#bűntett

Két helyszínen is olyan konfliktus robbant ki, ami rendőri beavatkozást igényelt. Egy békéscsabai vendéglátóhelyen történt incidens mellett Gyomaendrődön is komoly összetűzés alakult ki, amelyben többen megsérültek.

Beol.hu

A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei október 3-án este fél 8 körül Békéscsabán, egy Szent István téri vendéglátóhelyről előállítottak egy férfit, mert kiabált és poharakat vágott földhöz. A sörözőben ittassága miatt nem szolgálták ki, ezért lett indulatos. Garázdaság miatt büntetőeljárás indul ellene.

A rendőrség vizsgálja a történt incidenseket. Fotó: / Forrás: Shutterstock

Gyomaendrődön, a Halász utcában október 4-én délután magánéleti probléma miatt összeszólalkozott egy férfi és a volt élettársa. A vita közben a férfi és egy másik férfi között dulakodás alakult ki, majd a verekedésbe többen bekapcsolódtak, öten könnyebben megsérültek. A Szarvasi Rendőrkapitányság garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el és vizsgálja a történteket, a jelenlévők szerepét, felelősségét.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu