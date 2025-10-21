1 órája
Dílereket buktattak le a szemfüles polgárőrök, kitüntették őket - galériával
A DELTA programban kimagaslóan teljesítő polgárőröket ismertek el. A kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében vállalt kiemelkedő közterületi szolgálat elismeréseként az Országos Polgárőr Szövetség elnöke tizenegy Békés vármegyei polgárőrt jutalmazott, amit hétfőn délután a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége székházában, Békésen adtak át.
Köszöntőjében Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége (BVPSZ) elnöke elmondta, a polgárőrség is részt vesz a drogprevenció, illetve a kábítószer-terjesztő hálózatok felszámolása érdekében életre hívott DELTA programban.
A Békés vármegyei polgárőrök kiválóan helyt álltak
– Jó néhány polgárőr augusztusban és szeptemberben többletszolgálatot vállalt ennek érdekében, nagyon magasan szinten és sokat dolgoztak a kitűzött célokért. Őket dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke nettó 50 ezer forintos jutalomban részesítette – emelte ki Gyarmati Sándor, aki a az elismeréseket Kálmán Tiborral, Békés polgármesterével és Lipták Istvánnal, a BVPSZ felügyelő bizottságának elnökével közösen adta át.
Gyarmati Sándor kiemelte, nagyon fontos, hogy megtisztítsák a droggal fertőzött területeket.
Növelik a közterületi jelenlétet
Bár Békés nem tartozik a droggal erősen fertőzött vármegyék közé, de szükség van a megelőzésre, a terjesztők kézre kerítésére. A polgárőrök részt vesznek a prevencióban, illetve a jelzésükre drogterjesztőt és drogfogyasztót is fogott már el a rendőrség
– fogalmazott.
Polgárőrök köszöntéseFotók: Bencsik Ádám
Az elnök arra kérte a polgárőröket, hogy növeljék 15-20 százalékkal a közterületi jelenlétet, a járőrszolgálatot, hiszen közelednek a Mindenszentek, a halottak napja, így erre szükség is lesz.
Az elismerésben részesült polgárőrök
- Rakonczás Róbert – Békéscsaba, Erzsébethelyi Polgárőrség
- Gál Ferenc – Mezőberényi Polgárőr Egyesület
- Vas Anasztázia – Viharsarok Polgárőr Szervezet
- Kóti Dániel – Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület
- Filip András – Szarvasi Polgárőr Egyesület
- Nagy Sándor – Békési Polgárőrség KHSZ
- Eszlári Imréné – Polgárőrség Sarkadkeresztúr
- Kmetykó Pál – Újkígyósi Polgárőr Egyesület
- Sovány Zoltán Pálné – Tótkomlós Polgárőr Egyesület
- Kis László József – Polgárőrség Magyarbánhegyes
- Kádár László – Füzesgyarmati Polgárőrség
