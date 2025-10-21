október 21., kedd

DELTA

1 órája

Dílereket buktattak le a szemfüles polgárőrök, kitüntették őket - galériával

Címkék#Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetség#DELTA#díler#elismerés

A DELTA programban kimagaslóan teljesítő polgárőröket ismertek el. A kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében vállalt kiemelkedő közterületi szolgálat elismeréseként az Országos Polgárőr Szövetség elnöke tizenegy Békés vármegyei polgárőrt jutalmazott, amit hétfőn délután a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége székházában, Békésen adtak át.

Papp Gábor

Köszöntőjében Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége (BVPSZ) elnöke elmondta, a polgárőrség is részt vesz a drogprevenció, illetve a kábítószer-terjesztő hálózatok felszámolása érdekében életre hívott DELTA programban.

Békés vármegyei polgárőrök fülelték le a drogbandát
Kiválóan teljesítő Békés vármegyei polgárőröket ismertek el. Fotó: Bencsik Ádám

A Békés vármegyei polgárőrök kiválóan helyt álltak

– Jó néhány polgárőr augusztusban és szeptemberben többletszolgálatot vállalt ennek érdekében, nagyon magasan szinten és sokat dolgoztak a kitűzött célokért. Őket dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke nettó 50 ezer forintos jutalomban részesítette – emelte ki Gyarmati Sándor, aki a az elismeréseket Kálmán Tiborral, Békés polgármesterével és Lipták Istvánnal, a BVPSZ felügyelő bizottságának elnökével közösen adta át.

Gyarmati Sándor kiemelte, nagyon fontos, hogy megtisztítsák a droggal fertőzött területeket.

Növelik a közterületi jelenlétet

Bár Békés nem tartozik a droggal erősen fertőzött vármegyék közé, de szükség van a megelőzésre, a terjesztők kézre kerítésére. A polgárőrök részt vesznek a prevencióban, illetve a jelzésükre drogterjesztőt és drogfogyasztót is fogott már el a rendőrség

 – fogalmazott.

Polgárőrök köszöntése

Fotók: Bencsik Ádám

Az elnök arra kérte a polgárőröket, hogy növeljék 15-20 százalékkal a közterületi jelenlétet, a járőrszolgálatot, hiszen közelednek a Mindenszentek, a halottak napja, így erre szükség is lesz.

Az elismerésben részesült polgárőrök

  1. Rakonczás Róbert – Békéscsaba, Erzsébethelyi Polgárőrség
  2. Gál Ferenc – Mezőberényi Polgárőr Egyesület
  3. Vas Anasztázia – Viharsarok Polgárőr Szervezet
  4. Kóti Dániel – Gyulai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület
  5. Filip András – Szarvasi Polgárőr Egyesület
  6. Nagy Sándor – Békési Polgárőrség KHSZ
  7. Eszlári Imréné – Polgárőrség Sarkadkeresztúr
  8. Kmetykó Pál – Újkígyósi Polgárőr Egyesület 
  9. Sovány Zoltán Pálné – Tótkomlós Polgárőr Egyesület
  10. Kis László József – Polgárőrség Magyarbánhegyes
  11. Kádár László – Füzesgyarmati Polgárőrség

Ez a tojás nem az a tojás volt: videón, ahogy lecsaptak az ipart nagyban űző dílerekre

Öt terjesztő, három fogyasztó, közel két kiló kábítószer gyanúját keltő anyag, két lefoglalt gépjármű, és mintegy ötmillió forint lett az eredménye annak az akciónak, amit a Békés vármegyei rendőrök tartottak.

