Dílereket buktattak le a szemfüles polgárőrök, kitüntették őket - galériával

Köszöntőjében Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége (BVPSZ) elnöke elmondta, a polgárőrség is részt vesz a drogprevenció, illetve a kábítószer-terjesztő hálózatok felszámolása érdekében életre hívott DELTA programban.

Kiválóan teljesítő Békés vármegyei polgárőröket ismertek el. Fotó: Bencsik Ádám

A Békés vármegyei polgárőrök kiválóan helyt álltak

– Jó néhány polgárőr augusztusban és szeptemberben többletszolgálatot vállalt ennek érdekében, nagyon magasan szinten és sokat dolgoztak a kitűzött célokért. Őket dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke nettó 50 ezer forintos jutalomban részesítette – emelte ki Gyarmati Sándor, aki a az elismeréseket Kálmán Tiborral, Békés polgármesterével és Lipták Istvánnal, a BVPSZ felügyelő bizottságának elnökével közösen adta át.

Gyarmati Sándor kiemelte, nagyon fontos, hogy megtisztítsák a droggal fertőzött területeket.

Növelik a közterületi jelenlétet

Bár Békés nem tartozik a droggal erősen fertőzött vármegyék közé, de szükség van a megelőzésre, a terjesztők kézre kerítésére. A polgárőrök részt vesznek a prevencióban, illetve a jelzésükre drogterjesztőt és drogfogyasztót is fogott már el a rendőrség

– fogalmazott.