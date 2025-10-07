október 7., kedd

Nem jött olajos pénz, futhat a milliói után az átvert nő

Címkék#nyersolaj#rendőrség#ajánlat#áldozat

Két és félmillió forintnak megfelelő összeget fektetett be egy Békés vármegyei nő egy általa interneten megismert férfi kérésére. Mint később kiderült, befektetési csalás áldozata lett.

Beol.hu

A befektetési csalás áldozata idén augusztustól a WhatsApp-on volt kapcsolatban valakivel, aki azt állította, hogy tőzsdén kereskedik, nyersolaj eladásával foglalkozik, és a bevételt kripotvalutába fekteti. Az átvert nő négy részletben több ezer eurót utalt át abban a hiszemben, hogy ezt befektetik és a tranzakciók után közel 20 ezer amerikai dollárt fog kapni. A férfi azonban elérhetetlenné vált, a nő pedig a pénzét eddig nem kapta vissza, ezért feljelentést tett. Az ügyben nyomozás indult, és a rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki legyen óvatos a magas hozamot ígérő befektetési ajánlatokkal.

befektetési csalás WhatsApp-on keresztül
WhatsApp-on keresztül kommunikált a befektetési csalás professzionális lebonyolítója. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A befektetési csalások sora végtelen

A befektetésekkel kapcsolatos legelterjedtebb csalásoknál olyan területeken kínálnak vonzó lehetőségeket, mint például a részvények, a kötvények, a kriptovaluták, a ritka fémek, a tengerentúli ingatlanok vagy az alternatív energia. Ezeket a befektetési lehetőségeket gyakran – a tudtuk és beleegyezésük nélkül – közismert emberek, sportolók, modellek képeivel és ajánlásával hirdetik.

Mit tegyen, ha ilyen ajánlatot kapott?

Ne vegye fel a telefont, ha híváskor ismeretlen külföldi hívószámot jelez ki a telefonja, és ne is hívja vissza rögtön – először ellenőrizze azt! Különösen legyen óvatos akkor, ha olyan külföldi számról hívják, ahol nem él ismerőse vagy ahonnan nem vár hívást, illetve, ha az országhívó 2-essel vagy 5-össel kezdődik. Egy internetes kereséssel utánajárhat annak, hogy az adott telefonszámmal kapcsolatban korábban felmerül-e a csalás gyanúja: ha igen, nagy valószínűséggel talál ezzel kapcsolatos információt a világhálón.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A külföldi hívások letilthatók!

Az ismeretlen előhívószámokról érkező külföldi hívások egyedileg és csoportosan is letilthatók. Az egyedi hívószámokat a készülék beállításaiban lehet letiltani, míg az előhívószámok csoportos letiltása a szolgáltató ügyfélszolgálatán kérhető.

Mindig gyanakodjon, ha

  • az a megérzése támad, hogy az ajánlat „túl szép, hogy igaz legyen”;
  •  folyamatosan kapja a kéretlen e-maileket;
  • a közösségi médiában újra és újra találkozik ezekkel a hirdetésekkel;
  •  gyors megtérülést ígérnek és biztosítják arról, hogy a befektetés biztonságos;
  • az ajánlat csak korlátozott ideig él, kimaradhat, lemaradhat róla;
  •  az ajánlat csak Önnek érhető el, és megkérik, hogy senkinek se szóljon róla!
  • Utasítsa el/tiltsa le a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos kéretlen e-maileket, telefonhívásokat, bármilyen egyszerű és könnyű pénzszerzésről, meggazdagodásról szólnak is!
  • Pénz átadása vagy befektetése előtt mindig kérjen pénzügyi tanácsot egy független féltől, szakértőtől!
  • Ha olyan felugró ablak jelenik meg a képernyőn, amely nem várt nyereményről tájékoztatja Önt, jusson eszébe, hogy ez nagy valószínűséggel egy rosszindulatú tartalom!

Szívesen térnek vissza a csalók korábbi áldozataikhoz

A rendőrség figyelmeztet: óvakodjon a jövőbeli csalásoktól! Ha egyszer már befektetési csalás áldozatává vált, a csalók valószínűleg újra megkeresik, vagy eladják adatait más bűnözőknek! A kockázatos befektetésekről bővebb információkat olvashat a Pénzügyi Navigátor cikkében.

Így működött a pénzmosási trükk

Egy bankszámla, egy név, egymillió forint, újabb online csalás ezúttal egy nyeremény ígéretével – írtuk meg a napokban egy másik csalás tanulságos sztoriját. A közreműködő férfinak pénzmosás bűntett miatt kellett felelnie a bíróság előtt.

 

