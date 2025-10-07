Nem jött olajos pénz, futhat a milliói után az átvert nő

A befektetési csalás áldozata idén augusztustól a WhatsApp-on volt kapcsolatban valakivel, aki azt állította, hogy tőzsdén kereskedik, nyersolaj eladásával foglalkozik, és a bevételt kripotvalutába fekteti. Az átvert nő négy részletben több ezer eurót utalt át abban a hiszemben, hogy ezt befektetik és a tranzakciók után közel 20 ezer amerikai dollárt fog kapni. A férfi azonban elérhetetlenné vált, a nő pedig a pénzét eddig nem kapta vissza, ezért feljelentést tett. Az ügyben nyomozás indult, és a rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki legyen óvatos a magas hozamot ígérő befektetési ajánlatokkal.

A befektetési csalások sora végtelen

A befektetésekkel kapcsolatos legelterjedtebb csalásoknál olyan területeken kínálnak vonzó lehetőségeket, mint például a részvények, a kötvények, a kriptovaluták, a ritka fémek, a tengerentúli ingatlanok vagy az alternatív energia. Ezeket a befektetési lehetőségeket gyakran – a tudtuk és beleegyezésük nélkül – közismert emberek, sportolók, modellek képeivel és ajánlásával hirdetik.

Mit tegyen, ha ilyen ajánlatot kapott?

Ne vegye fel a telefont, ha híváskor ismeretlen külföldi hívószámot jelez ki a telefonja, és ne is hívja vissza rögtön – először ellenőrizze azt! Különösen legyen óvatos akkor, ha olyan külföldi számról hívják, ahol nem él ismerőse vagy ahonnan nem vár hívást, illetve, ha az országhívó 2-essel vagy 5-össel kezdődik. Egy internetes kereséssel utánajárhat annak, hogy az adott telefonszámmal kapcsolatban korábban felmerül-e a csalás gyanúja: ha igen, nagy valószínűséggel talál ezzel kapcsolatos információt a világhálón.

A külföldi hívások letilthatók!

Az ismeretlen előhívószámokról érkező külföldi hívások egyedileg és csoportosan is letilthatók. Az egyedi hívószámokat a készülék beállításaiban lehet letiltani, míg az előhívószámok csoportos letiltása a szolgáltató ügyfélszolgálatán kérhető.

