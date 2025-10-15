Baltával indult portyázni a férfi

Szabálysértési értékre üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a Szeghalmi Járási Ügyészség vádirata alapján 65 nap elzárásra ítélt jogerősen előkészítő ülésén a Szeghalmi Járásbíróság egy 33 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő vésztői férfit, aki egy lakatlan vésztői házba tört be, ahol egy balta segítségével portyázott. A járásbíróság ítéletében elkobozta a férfitól a bűncselekmény elkövetéséhez használt és a nyomozás során lefoglalt baltát.

Balta segítségével jutott be a férfi a házba. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A férfi a vádbeli időben munkanélküli volt, állandó bevétellel nem rendelkezett, tettét rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el. Február 10-én, sötétedés után elment egy vésztői lakatlan házhoz azért, hogy onnan eladható dolgokat vigyen el. A kiskaput leemelte a helyéről, majd a magával vitt baltával kifeszítette a bejárati ajtó zárját. A hálószobából elvett egy 20 ezer forint értékű dvd lejátszós házimozi fejegységet, és egy 10 ezer forint értékű mélynyomót. Az eltulajdonított dolgokat a férfi az otthonában elrejtette azzal a szándékkal, hogy azokat később eladja. A nyomozó hatóság azokat az eljárás során lefoglalta, és a sértett részére kiadta – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség a lopásról.