október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűnügy

3 órája

Baltával indult portyázni a férfi

Címkék#erőszak#vétség#vádirat#Szeghalmi Járási Ügyészség#balta

A férfi baltával ment a lakatlan házhoz. Amit utána tett, azért a közelmúltban bíróság előtt kellett felelnie a balta segítségével bűnöző férfinak.

Papp Gábor

Szabálysértési értékre üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt a Szeghalmi Járási Ügyészség vádirata alapján 65 nap elzárásra ítélt jogerősen előkészítő ülésén a Szeghalmi Járásbíróság egy 33 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő vésztői férfit, aki egy lakatlan vésztői házba tört be, ahol egy balta segítségével portyázott. A járásbíróság ítéletében elkobozta a férfitól a bűncselekmény elkövetéséhez használt és a nyomozás során lefoglalt baltát.

Balta segítségével jutott be a férfi
Balta segítségével jutott be a férfi a házba. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Balta segítségével jutott be a házba

A férfi a vádbeli időben munkanélküli volt, állandó bevétellel nem rendelkezett, tettét rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el. Február 10-én, sötétedés után elment egy vésztői lakatlan házhoz azért, hogy onnan eladható dolgokat vigyen el. A kiskaput leemelte a helyéről, majd a magával vitt baltával kifeszítette a bejárati ajtó zárját. A hálószobából elvett egy 20 ezer forint értékű dvd lejátszós házimozi fejegységet, és egy 10 ezer forint értékű mélynyomót. Az eltulajdonított dolgokat a férfi az otthonában elrejtette azzal a szándékkal, hogy azokat később eladja. A nyomozó hatóság azokat az eljárás során lefoglalta, és a sértett részére kiadta – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség a lopásról.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu