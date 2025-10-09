Ismét balesettel indult a reggel

A kora reggeli órákban egy személyautó vezetője a Luther utcából jobbra kívánt kanyarodni, ám eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a jármű felett. Az autó felhajtott a járdaszigetre, majd egy közlekedési lámpának ütközött. Információink szerint a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett a baleset során.

Ahogy azt megírtuk, kedden reggel is történt egy baleset, akkor egy biciklist ütöttek el.