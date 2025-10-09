Szirénaszó a városban
7 órája
Ismét balesettel indult a reggel
Baleset történt a reggeli órákban Békéscsaba belvárosában: egy autó áthajtott a járdaszigeten, majd egy közlekedési lámpának csapódott. A körülmények egyelőre tisztázatlanok.
Járdaszigetre, majd egy közlekedési lámpának ütközött egy személyautó Békéscsabán
Forrás: Olvasói fotó
A kora reggeli órákban egy személyautó vezetője a Luther utcából jobbra kívánt kanyarodni, ám eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a jármű felett. Az autó felhajtott a járdaszigetre, majd egy közlekedési lámpának ütközött. Információink szerint a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett a baleset során.
Ahogy azt megírtuk, kedden reggel is történt egy baleset, akkor egy biciklist ütöttek el.
Ezt ne hagyja ki!Kórházban a sérült
2025.10.07. 09:25
Újabb részletek derültek ki a reggeli gázolásról – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre