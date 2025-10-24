október 24., péntek

Útlezárás

3 órája

Súlyos baleset Békésben: beszorult a sofőr az autóba

Rohantak a mentők és a tűzoltók.

Beol.hu
A mentőkre is szükség volt a balesetnél Forrás: Shutterstock

Árokba hajtott és ott egy fának csapódott egy személykocsi a 4432-es úton, Tótkomlós és Kaszaper között. Az esethez a tótkomlósi önkormányzati és önkéntes, valamint a mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók vonultak. A járművébe beszorult autóvezetőt a tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival együttműködve emelték ki a kocsiból, ő könnyebb sérüléseket szenvedett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

 

 

