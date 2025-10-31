október 31., péntek

Baleset

2 órája

Nagy mákja volt a sofőrnek: az árokban kötött ki az autó

Címkék#üzemanyag#körülmény#személyautó#sofőr

Balesethez riasztották a tűzoltókat Békéscsaba közelében csütörtökön este.

Beol.hu

Mint korábban megírtuk árokba csúszott egy személyautó a 47-es főút 125-ös kilométerénél, a békéscsabai körforgalom közelében. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve áramtalanították az autót, mivel üzemanyag szivárgott az úttestre. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Árokba sodródott egy személyautó. Fotó: bekes.katasztrofavedelem.hu

A sofőr egyedül utazott,személyi sérülés nem történt. A helyszínre riasztott békéscsabai hivatásos tűzoltók megszüntették az üzemanyag-szivárgást és átvizsgálták a járművet.

 

