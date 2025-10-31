Baleset
2 órája
Nagy mákja volt a sofőrnek: az árokban kötött ki az autó
Balesethez riasztották a tűzoltókat Békéscsaba közelében csütörtökön este.
Mint korábban megírtuk árokba csúszott egy személyautó a 47-es főút 125-ös kilométerénél, a békéscsabai körforgalom közelében. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve áramtalanították az autót, mivel üzemanyag szivárgott az úttestre. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
A sofőr egyedül utazott,személyi sérülés nem történt. A helyszínre riasztott békéscsabai hivatásos tűzoltók megszüntették az üzemanyag-szivárgást és átvizsgálták a járművet.
