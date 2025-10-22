Baleset
Elektromos kiskocsival közlekedőt sodort el a személyautó
Baleset történt október 22-én, nem sokkal 12 óra után Orosházán, a Rákóczi úton, az Eötvös iskola előtti gyalogátkelőnél.
Baleset történt Orosházán. Fotó: Shutterstock
Baleset történt október 22-én, 12 óra után a Rákóczi úton, az Eötvös iskola előtti gyalogátkelőnél – tudta meg az Oroscafé. Mint írják, egy elektromos, mozgást segítő kiskocsival áthaladó, 79 éves férfit sodort el egy személyautó. Információink szerint a férfi könnyebben megsérült, a mentők kórházba szállították. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a forgalmat a Rákóczi útról a Tass utca irányába terelik.
