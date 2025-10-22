október 22., szerda

Előd névnap

21°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Elektromos kiskocsival közlekedőt sodort el a személyautó

Címkék#baleset#kórház#személyautó#forgalom

Baleset történt október 22-én, nem sokkal 12 óra után Orosházán, a Rákóczi úton, az Eötvös iskola előtti gyalogátkelőnél.

Elektromos kiskocsival közlekedőt sodort el a személyautó

Baleset történt Orosházán. Fotó: Shutterstock

Baleset történt október 22-én, 12 óra után a Rákóczi úton, az Eötvös iskola előtti gyalogátkelőnél – tudta meg az Oroscafé. Mint írják, egy elektromos, mozgást segítő kiskocsival áthaladó, 79 éves férfit sodort el egy személyautó. Információink szerint a férfi könnyebben megsérült, a mentők kórházba szállították. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a forgalmat a Rákóczi útról a Tass utca irányába terelik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu