Elektromos kiskocsival közlekedőt sodort el a személyautó

Baleset történt október 22-én, 12 óra után a Rákóczi úton, az Eötvös iskola előtti gyalogátkelőnél – tudta meg az Oroscafé. Mint írják, egy elektromos, mozgást segítő kiskocsival áthaladó, 79 éves férfit sodort el egy személyautó. Információink szerint a férfi könnyebben megsérült, a mentők kórházba szállították. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a forgalmat a Rákóczi útról a Tass utca irányába terelik.