Atyaúristen! Két teherautó ütközött az M44-esen - videóval

Dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, az M44-es Kecskemét felől Békéscsaba irányában tartó szakaszán történt a baleset, Kardos környékén pénteken 9 óra 45-kor. Egy teherautó megállt az út mentén, majd egy másik teherautó érintőlegesen nekiütközött. Személyi sérülés nem történt a balesetben.

Az események utáni állapotokról egy videót is feltettek a 44-es főút, M44 útinform csoportba.