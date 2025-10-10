Baleset
Atyaúristen! Két teherautó ütközött az M44-esen - videóval
Furcsa baleset történt pénteken délelőtt az M44-esen, a Békéscsaba felé tartó szakaszon. Az M44-esen történt balesetről egy videó is felkerült a Facebookra.
Dr. Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre elmondta, az M44-es Kecskemét felől Békéscsaba irányában tartó szakaszán történt a baleset, Kardos környékén pénteken 9 óra 45-kor. Egy teherautó megállt az út mentén, majd egy másik teherautó érintőlegesen nekiütközött. Személyi sérülés nem történt a balesetben.
Az események utáni állapotokról egy videót is feltettek a 44-es főút, M44 útinform csoportba.
