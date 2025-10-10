Közúti incidens
1 órája
Sorozatos reggeli balesetek Békésben – ma sem maradt el az ütközés
Váratlan esemény miatt torlódott fel a forgalom a reggeli órákban Békés egyik kereszteződésében.
Két személyautó ütközött össze Békésen, a Táncsics Mihály és a Lengyel Lajos utcák kereszteződésében. A balesethez riasztott békési hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt félpályás útlezárás van érvényben. Információink szerint a balesetet az okozhatta, hogy az egyik autó vezetője rosszul lett. Személyi sérülés nem történt.
Nem ez az első eset a héten, az elmúlt napokban több hasonló balesetről is beszámoltunk.
