Közúti incidens

1 órája

Sorozatos reggeli balesetek Békésben – ma sem maradt el az ütközés

Váratlan esemény miatt torlódott fel a forgalom a reggeli órákban Békés egyik kereszteződésében.

Két személyautó ütközött össze Békésen, a Táncsics Mihály és a Lengyel Lajos utcák kereszteződésében. A balesethez riasztott békési hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt félpályás útlezárás van érvényben. Információink szerint a balesetet az okozhatta, hogy az egyik autó vezetője rosszul lett. Személyi sérülés nem történt.

Nem ez az első eset a héten, az elmúlt napokban több hasonló balesetről is beszámoltunk.

 

 

