Kerítésnek rohant egy autó, azonnal hívták a mentőket

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, kerítésnek ütközött egy személyautó Gyomaendrődön, a Blaha Lujza utcában. A Dózsa György utca és a Lábas utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. A járműben egyedül utazott egy nő aki könnyebb sérülést szenvedett.

Kerítésnek rohant egy autó. Fotó: Beol.hu