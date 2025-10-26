október 26., vasárnap

Dömötör névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Kerítésnek rohant egy autó, azonnal hívták a mentőket

Címkék#katasztrófavédelem#Gyomaendrőd#Dózsa György utca#Blaha Lujza utcában#baleset#személyautó

Baleset történt vasárnap délelőtt Gyomaendrődön.

Beol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, kerítésnek ütközött egy személyautó Gyomaendrődön, a Blaha Lujza utcában. A Dózsa György utca és a Lábas utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. A járműben egyedül utazott egy nő aki könnyebb sérülést szenvedett.

Kerítésnek rohant egy autó. Fotó: Beol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu