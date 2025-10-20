1 órája
Drámai fotókon a megrázó baleset: anya és lánya ült a felborult autóban
Ezért rohantak a tűzoltók.
A rendőrök segítségével tudott kiszállni az autóból anya és lánya Forrás: Katasztrófavédelem
Vasárnap délelőtt lesodródott és fejtetőre borult egy személyautó Orosháza külterületén. A járműben két ember utazott, akik a rendőrök segítségével ki tudtak szállni az autóból. Az orosházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, megszüntették az üzemanyag-folyást és felitatták a kifolyt olajat. A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben az érintett útszakaszon. A jármű utasait a mentőszolgálat további megfigyelésre kórházba szállította.
A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről egy 40 év körüli nőt és egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.