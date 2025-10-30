október 30., csütörtök

Baleset

Az árokban landolt egy autó a 47-esen

Balesethez riasztották a tűzoltókat Békéscsaba közelében csütörtökön este.

Árokba sodródott egy személyautó a 47-es főúton, Békéscsaba közelében – a mentést a hivatásos tűzoltók végezték.

Árokba csúszott egy személyautó a 47-es főút 125-ös kilométerénél, a békéscsabai körforgalom közelében. A járműben egyedül a sofőr tartózkodott. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve áramtalanították az autót, mivel üzemanyag szivárgott az úttestre. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

 

