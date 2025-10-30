Baleset
Az árokban landolt egy autó a 47-esen
Balesethez riasztották a tűzoltókat Békéscsaba közelében csütörtökön este.
Árokba sodródott egy személyautó a 47-es főúton, Békéscsaba közelében – a mentést a hivatásos tűzoltók végezték.
Forrás: Illusztráció: MW-archív
Árokba csúszott egy személyautó a 47-es főút 125-ös kilométerénél, a békéscsabai körforgalom közelében. A járműben egyedül a sofőr tartózkodott. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói a helyszínre érkezve áramtalanították az autót, mivel üzemanyag szivárgott az úttestre. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
