Lángolt az utánfutó, nem hitt a szemének, aki arra járt - képek
Nem így képzelték el az autózást, lángok csaptak fel az utánfutón.
Békéscsabán kedden, a 470-es úton egy utánfutón szállított bútorok és háztartási termékek gyulladtak meg. A járművet időben sikerült lekapcsolni az utánfutóról így az nem gyulladt meg. A lángokat a békéscsabai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották, a forgalom az oltás ideje alatt félpályán haladt. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Lángolt az utánfutóFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/
