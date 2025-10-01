október 1., szerda

Malvin névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

42 perce

Lángolt az utánfutó, nem hitt a szemének, aki arra járt - képek

Címkék#utánfutó#jármű#esemény#termék#láng#forgalom

Nem így képzelték el az autózást, lángok csaptak fel az utánfutón.

Beol.hu

Békéscsabán kedden, a 470-es úton egy utánfutón szállított bútorok és háztartási termékek gyulladtak meg. A járművet időben sikerült lekapcsolni az utánfutóról így az nem gyulladt meg. A lángokat a békéscsabai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották, a forgalom az oltás ideje alatt félpályán haladt. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Lángolt az utánfutó

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu/

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu