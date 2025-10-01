Lángolt az utánfutó, nem hitt a szemének, aki arra járt - képek

Békéscsabán kedden, a 470-es úton egy utánfutón szállított bútorok és háztartási termékek gyulladtak meg. A járművet időben sikerült lekapcsolni az utánfutóról így az nem gyulladt meg. A lángokat a békéscsabai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották, a forgalom az oltás ideje alatt félpályán haladt. Az eset során személyi sérülés nem történt.