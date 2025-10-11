Riasztás
51 perce
Lángolt az autó, lezárták az utat
Tűzoltóautók zaja törte meg a csendet.
Kigyulladt egy személygépkocsi motortere Mezőkovácsházán, a Battonyai úton, a Deák Ferenc utca közelében szombat délután. A mezőkovácsházi hivatásos és a battonyai önkéntes tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
