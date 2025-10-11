október 11., szombat

Lángolt az autó, lezárták az utat

Tűzoltóautók zaja törte meg a csendet.

Beol.hu

Kigyulladt egy személygépkocsi motortere Mezőkovácsházán, a Battonyai úton, a Deák Ferenc utca közelében szombat délután. A mezőkovácsházi hivatásos és a battonyai önkéntes tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

