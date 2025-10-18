1 órája
Csak kölcsönkértem - balatoni ismeretségből lett átverés
Egészen a Balatonig nyúlnak vissza a bűnügy szálai. A 19 éves szarvasi férfinak csalás vétsége miatt kell felelnie a bíróság előtt, a fiatalember átvert egy nőt.
Kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és vádiratában próbára bocsátás intézkedés alkalmazására tett indítványt egy 19 éves, büntetlen előéletű, szarvasi férfival szemben, aki átvert egy nőt. A járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság kötelezze a férfit a sértett részére okozott kár megtérítésére.
Átvert egy nőt, fiatalon kezdte a férfi
A fiatal férfi 2024. nyarán Zamárdiban munkavégzés közben ismerkedett meg a sértett nővel, aki szintén a Balaton parti városban dolgozott. 2024 augusztus 13-án, amikor a nő a vésztői otthonában tartózkodott, a férfi üzenetben megkereste és azt állította neki, hogy bajba került, ezért 100 ezer forintra lenne szüksége, a férfi azt ígérte valótlanul, hogy még aznap este visszautalja a rövid időre kért összeget. A sértett bízott abban, hogy a férfi tényleg visszafizeti az összeget és 2024 augusztus 13-án a saját bankszámlájáról átutalt 100 ezer forintot a férfi számlájára, amit ő sem aznap, sem később nem fizetett vissza a nő részére. A sértett többször kereste üzenetben, kérte tőle, hogy fizesse meg a kölcsön összegét, de a férfi ezekre nem is reagált. A férfi tévedésbe ejtette a sértettet, mert nem állt szándékában a kölcsön visszafizetése. Az okozott kár nem térült meg – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség.
