Baleset
1 órája
Árokba borult egy személyautó, kórházba vitték a sofőrt – helyszíni fotók
Árokba borult egy személyautó Nagykamarás térségében, kedden reggel.
A járműben egy ember utazott, akit a mentőszolgálat munkatársai a tűzoltók kiérkezése előtt kiemeltek az autóból és elláttak.
Árokba borult egy autó Nagykamarás térségébenFotók: Békés Vármegyei Katasztrófavédelem
A helyszínre riasztott mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A járművezetőjét a mentőszolgálat a kórházba szállította.
2 órája
Robbanás rázta meg a térséget, egy háromgyerekes család otthona vált lakhatatlanná
3 órája
Robban a zenei bomba a kolbászfesztiválon: megbánod, ha őket kihagyod
