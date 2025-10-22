október 22., szerda

Baleset

3 órája

Árokba borult egy személyautó, kórházba vitték a sofőrt – helyszíni fotók

Címkék#kórház#Nagykamarás#felborult autó#reggel#sofőr

Árokba borult egy személyautó Nagykamarás térségében, kedden reggel.

Beol.hu

A járműben egy ember utazott, akit a mentőszolgálat munkatársai a tűzoltók kiérkezése előtt kiemeltek az autóból és elláttak.

Árokba borult egy autó Nagykamarás térségében

Fotók: Békés Vármegyei Katasztrófavédelem

A helyszínre riasztott mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A járművezetőjét a mentőszolgálat a kórházba szállította. 

 

