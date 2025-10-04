Egy állat élete rajtad múlik, a rendőrök is felhívták erre a figyelmet

Ahogy a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán olvasható: az állatnak joga van a biztonságra, megfelelő ellátásra, törődésre, a gazdának pedig felelőssége, hogy mindezt megadja. Egy állat élete rajtad múlik! Bánj vele úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!

A rendőrség is felhívta figyelmet az állatok felelős tartására. Fotó: Békés vármegyei rendőrség

Október 4. azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának a napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.